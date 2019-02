Norweski portal: Polska będzie uczyć Norwegię opieki nad dziećmi

Jak zaznacza portal, oferta obejmuje podróż, hotel, napoje i luksusowe kolacje. Podkreślono również, że oferta jest bardzo niestandardowa i do tej pory podobna propozycja nigdy nie trafiła do norweskich urzędników. Polsce zależy, żeby byli to pracownicy, którzy mają doświadczenie w pracy z polskimi rodzinami w Norwegii.

Jednym z tematów, jaki chce podjąć polski MSZ, mają być zasady Konwencji Haskiej.

Kryzys dyplomatyczny między Norwegią a Polską nasilił się w tym tygodniu. Jego podłożem jest różnica zdań ws. działań polskiego dyplomaty Sławomira Kowalskiego, który wielokrotnie interweniował w związku z sposobem działania norweskiego urzędu opieki nad dziećmi.

Władze Norwegii żądają odwołania dyplomaty, podczas gdy polskie MSZ utrzymuje, że w jego działaniach nie ma nic zdrożnego, a Kowalski chroni interesy polskich rodzin.