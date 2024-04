Ataki Rosji i Ukrainy. Pożar w Kursku, śmierć cywilów w Odessie

Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej potwierdziło, że w sobotę doszło do ataku dronów na cele w kilku obwodach kraju.

Pożary w Kursku

Według strony rosyjskiej celem nalotów stały się obiekty w obwodach biełgorodzkim, kałuskim, briańskim, smoleńskim i kurskim. W niektórych dzielnicach Kurska słychać było wybuchy i doszło do pożaru. Niebawem media powiadomiły, że na terenie miasta zapaliły się plastikowe rury.

Media ukraińskie i amerykańska agencja Reutera, powołując się na gubernatora obwodu smoleńskiego, informowały w sobotę rano o pożarze magazynu paliw w obwodzie. Według źródeł w służbach specjalnych, na które powołał się ukraiński portal NV, była to wspólna operacja ukraińskiego wywiadu wojskowego i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Dziecko zabite w Odessie

Strona rosyjska również nieustannie stosuje drony w atakach na cele na terytorium Ukrainy. Są to cele militarne, infrastruktura, ale także osiedla cywilne. W odróżnieniu od Ukraińców, Rosjanie strzelają też do cywilów rakietami. Do tragedii doszło w sobotnim ostrzale Odessy. Miejscowa administracja potwierdziła, że zginęły trzy osoby, w tym dziecko i jego matka.

Strategia Ukrainy. Drony wśród priorytetów

O narastającym znaczeniu dronów na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej wiadomo od długiego czasu. W lutym tego roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o stworzeniu nowego rodzaju sił w armii – Sił Systemów Bezzałogowych.

Ukraińskie firmy już wcześniej przestawiły się na produkcję dronów dla wojska. Jeden zakład może wyprodukować nawet 3 000 maszyn miesięcznie. Według "Wall Street Journal", Ukraina produkuje obecnie 62 różne typy dronów, a producenci pracują nad nowymi modelami, które będą w stanie latać dalej, przenosić cięższą amunicję i unikać rosyjskiego elektronicznego sprzętu bojowego.

Generał Walerij Załużny kiedy był głównym dowódcą ukraińskiej armii upatrywał w systemach bezzałogowych i nowoczesnej technologii Załużny sposobu na zniwelowanie przewag strony rosyjskiej, w tym większej ilości rekrutów do walki i zdolności mobilizacyjnych. Generał zaznaczył przy tym, że nie chodzi o odrzucenie istniejących doktryn opisujących proces przygotowania i prowadzenia operacji, a jedynie o większe uwzględnienie i wykorzystwanie nowoczesnych technologii.

