Tryzub i gwiazda Dawida
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Tryzub i gwiazda Dawida

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Opaska. Gwiazda Dawida
Opaska. Gwiazda Dawida Źródło: Flickr / Adam Jones / CC BY-SA 2.0
Po upadku ZSRS elita kijowska, dotąd peryferyjna, poczuła swoją szansę. Trwale oddzielając się od Rosji i budując suwerenne państwo, uzyskała dziejową szansę sprawowania władzy nie w samorządach na kresach imperium, ale w prawdziwym państwie. Wśród niej było zaś wiele osób o korzeniach żydowskich. Pozycjonując się przeciw Rosji, uznały one, że warto ponieść koszt wspomagania grup odwołujących się do dziedzictwa ruchu politycznego kolaborującego z III Rzeszą

Jeszcze na początku konfliktu zbrojnego pomiędzy Ukrainą a Rosją na ówczesnym Twitterze jeden z moich znajomych zamieścił znalezione w Internecie zdjęcie, na którym widać było jakieś pomieszczenie sypialne dla ukraińskich żołnierzy. Ci siedzieli lub leżeli na łóżkach. Nad jednym łóżkiem wisiała dziwaczna flaga: czerwono-czarne kolory banderowskie, lecz na samym środku umieszczona była gwiazda Dawida. Później podobne zdjęcia widziałem jeszcze ze dwa razy.

Dla Polaka było to szokujące: symbol żydowski na fladze organizacji kolaborującej zNiemcami w czasie drugiej wojny światowej, znanej z pogromów ukraińskich Żydów. Stopniowo liczba takich paradoksów rosła, włącznie z mającym żydowskie pochodzenie prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który nie tylko tolerował symbolikę banderowską i nazistowską, lecz także sam podpisał decyzję o nadaniu jednej z jednostek nazwy „Bohaterów UPA”. Zresztą wiele ukraińskich jednostek ma podobne nazwy, tyle że sprawy te wcześniej polskie media konsekwentnie starały się przemilczeć. Stąd temat tego tekstu: Czy Żydzi ukraińscy i wpływowe międzynarodowe środowiska żydowskie mogą współpracować z Ukrainą mającą na sztandarach tego typu szokujące symbole i głoszoną ideologię?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Adam Wielomski
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