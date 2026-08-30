Wicepremier?

Nie, Władku, nie mam czasu teraz.

Słucham? To jednak ja tu jestem ministrem. I wicepremierem.

Tak, tak, zamknij, proszę, drzwi, bo mi wieje.

Chyba się nie zrozumieliśmy. Od tygodnia leżą niepodpisane dokumenty…

Może za cicho powiedziałam: ZAMKNIJ, PROSZĘ, DRZWI. Z drugiej strony.

Bo?

Bo ja tu dla Donaldunia przygotowuję wystąpienie na jutro. I ciasteczka mu też upiekłam. I więcej mi tu bez pukania nie wchodź.