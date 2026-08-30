Kraj
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Wicepremier?

Dodano: 
Małgorzata Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON
Małgorzata Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON Źródło: KPRM
PODSŁUCHANE Magda, mogłabyś wpaść do mnie na chwilę?

Nie, Władku, nie mam czasu teraz.

Słucham? To jednak ja tu jestem ministrem. I wicepremierem.

Tak, tak, zamknij, proszę, drzwi, bo mi wieje.

Chyba się nie zrozumieliśmy. Od tygodnia leżą niepodpisane dokumenty…

Może za cicho powiedziałam: ZAMKNIJ, PROSZĘ, DRZWI. Z drugiej strony.

Bo?

Bo ja tu dla Donaldunia przygotowuję wystąpienie na jutro. I ciasteczka mu też upiekłam. I więcej mi tu bez pukania nie wchodź.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także