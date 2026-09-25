"Nie będziemy wykonywali czynności". Nowe informacje po ataku nożownika

W czwartek (24 września) na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu (woj. podkarpackie) 31-letni mężczyzna ranił nożem trzech księży i dwie osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł. Sprawca został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Okazało się, że to obywatel Ukrainy. Z nieoficjalnych informacji Radia Eska wynika, że Ihor M. był wcześniej żołnierzem i walczył na froncie z Rosją.

Podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz poinformowała, że Ihor M. nie jest w stanie brać udziału w czynnościach procesowych "ze względu na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia i brak logicznego kontaktu". – Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego – zaznaczyła.

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– Nie będziemy w piątek ani w najbliższym czasie wykonywali czynności z udziałem podejrzanego Ihora M. – podkreśliła rzecznik Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Niezależnie od tego, dalej będą się toczyć zaplanowane czynności śledztwa.

31-letni Ukrainiec przebywa w placówce medycznej o charakterze psychiatrycznym. – Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu opracowuje wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mając na uwadze przytoczoną opinię biegłych, ten środek będzie musiał być stosowany w warunkach szpitalnych. Taki wniosek prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie skierowany do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – przekazała Taciuch-Kurasiewicz.

Wobec Ihora M. wydano zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń u pokrzywdzonych.

Prokurator prowadzący wystąpił o ustanowienie dla podejrzanego obrońcy z urzędu, a także powołał biegłego tłumacza z języka ukraińskiego do udziału w czynnościach i translacji pism procesowych.

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