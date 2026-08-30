Za czym kolejka ta stoi?
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Za czym kolejka ta stoi?

Dodano: 
Czesław Niemen, Maryla Rodowicz i Zdzisława Sośnicka zwiedzają Moskwę
Czesław Niemen, Maryla Rodowicz i Zdzisława Sośnicka zwiedzają Moskwę Źródło: PAP / CAF
DO ZOBACZENIA Towarzyszy życiu codziennemu i pełni różne funkcje: propagandowe, rozrywkowe, sentymentalne, polityczne, buntownicze.

Muzyce PRL – z naciskiem na muzykę młodzieżową – 

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także