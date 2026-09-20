Świat
  • Filip MemchesAutor:Filip Memches

Więzienie

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Nowy Jork, Manhattan
Nowy Jork, Manhattan Źródło: Unsplash
Jailscraper to przydomek obiektu, który wyrasta pośrodku Manhattanu.

Gra słów „więzienie” („jail”) i „drapacz chmur” („scraper”) nie jest przypadkowa. W słynnej nowojorskiej dzielnicy powstaje najwyższe więzienie świata, które w założeniu pomieści do 1040 więźniów.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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