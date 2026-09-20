Jailscraper to przydomek obiektu, który wyrasta pośrodku Manhattanu.
Gra słów „więzienie” („jail”) i „drapacz chmur” („scraper”) nie jest przypadkowa. W słynnej nowojorskiej dzielnicy powstaje najwyższe więzienie świata, które w założeniu pomieści do 1040 więźniów.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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