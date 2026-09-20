Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, iż zaczął się wrzesień, kolejne roczniki milenialsów posłały dzieci do szkół, często po raz pierwszy,
w przestrzeni medialnej pojawiło się wiele porad dotyczących tego, jak uniknąć zaangażowania w tzw. trójki klasowe, jak nie rzucać się w oczy na pierwszym zebraniu z osobą wychowawczą, iżby nie zostać osobą skarbniczą w 1c lub, co gorsza, osobą przewodniczącą takiej trójce.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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