Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

w przestrzeni medialnej pojawiło się wiele porad dotyczących tego, jak uniknąć zaangażowania w tzw. trójki klasowe, jak nie rzucać się w oczy na pierwszym zebraniu z osobą wychowawczą, iżby nie zostać osobą skarbniczą w 1c lub, co gorsza, osobą przewodniczącą takiej trójce.