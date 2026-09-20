Świat jak zielnik

DO ZOBACZENIA Relacja człowieka z przyrodą to nierozerwalna więź, w której człowiek jest integralną częścią ekosystemu.
Dzisiaj jest ona jednym z ważniejszych tematów debat publicznych,
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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