Świat jak zielnik
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Kraj

Świat jak zielnik

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Pole i kwitnące maki
Pole i kwitnące maki Źródło: Unsplash
DO ZOBACZENIA Relacja człowieka z przyrodą to nierozerwalna więź, w której człowiek jest integralną częścią ekosystemu.

Dzisiaj jest ona jednym z ważniejszych tematów debat publicznych,

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Anna Zalewska
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