Niebezpieczny front nadciąga nad Polskę. Alerty dla 10 województw

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 10 województw. Lokalnie możliwe są ulewy, grad oraz porywy wiatru osiągające nawet 85 km na godz. Na południowym wschodzie dodatkowym zagrożeniem będzie upał. Poranek w większości kraju jest jeszcze spokojny i słoneczny. Miejscami temperatura spadła do około 10-12 st. C. W kolejnych godzinach sytuacja zacznie się jednak szybko zmieniać wraz z nadejściem frontu atmosferycznego.

Według prognoz burze mogą pojawiać się w różnych częściach Polski, ale największe prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk dotyczy Wybrzeża oraz wschodnich i południowych regionów kraju. Szczyt aktywności burzowej spodziewany jest po południu i wieczorem.

IMGW ostrzega 10 województw

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmują województwa śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i lubelskie, a także części województw podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad oraz silny i porywisty wiatr. Na Pomorzu prognozowane sumy opadów wynoszą 15-25 mm, a porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godz.

Jeszcze gwałtowniejsze zjawiska możliwe są na wschodzie, południu i częściowo w centrum Polski. Lokalnie może spaść tam do 30 mm deszczu, a wiatr może rozpędzić się nawet do 85 km na godz.

Według prognozy możliwe jest powstawanie zarówno pojedynczych komórek burzowych, jak i większych układów, które będą przemieszczały się przede wszystkim w kierunku północno-wschodnim. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk objętych ostrzeżeniami oszacowano na 80 proc., a nad morzem na 70 proc.

Nie tylko burze

Na południowym wschodzie kraju problemem będzie również wysoka temperatura. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla wschodniej i środkowej części województwa podkarpackiego oraz południa województwa lubelskiego. Alerty mają obowiązywać od godz. 14 do 17. Temperatura może wzrosnąć do około 30 st. C, a prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanego zjawiska wynosi 80 proc.

Najbardziej dynamiczna pogoda spodziewana jest w drugiej części dnia. W części kraju w krótkim czasie mogą wystąpić jednocześnie ulewny deszcz, grad i bardzo silne porywy wiatru.