Krzysztof Wyszkowski odznaczony Orderem Orła Białego

Uroczystość odbyła się w poniedziałek (31 sierpnia) w Sali BHP Stoczni Gdańskiej podczas obchodów 46. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność".

Wyszkowski otrzymał odznaczenie "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski" oraz "za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej".

Prezydent uhonorował Wyszkowskiego. "To wojownik"

Nawrocki określił Wyszkowskiego mianem "wojownika" wiernego swoim ideałom i podkreślił jego zasługi dla Polski oraz "Solidarności". Jak mówił, bez ludzi takich jak Wyszkowski "Solidarność nigdy by nie powstała". Podziękował mu także za wieloletnią służbę na rzecz wolności i niezłomność w czasach PRL.

Kancelaria Prezydenta napisała w serwisie X, że order dla Wyszkowskiego to "uhonorowanie legendy podziemia antykomunistycznego, działacza i człowieka, który na stałe wpisał się w historię walki o wolną Polskę".

78-letni Krzysztof Wyszkowski był działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL. Współtworzył Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, a w okresie przemian ustrojowych angażował się w działalność publiczną. Był doradcą premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego. Od 2016 r. jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Order Orła Białego

Order Orła Białego jest najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, przyznawanym za szczególne zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Na straży honoru orderu stoi Kapituła Orderu Orła Białego. Jej członkowie powoływani są przez prezydenta RP na pięć lat spośród osób, które zostały odznaczone tym orderem.

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