Dr Łuczuk: Szczyt w Warszawie to realizacja testamentu I Rzeczypospolitej

To, że tak istotna konferencja, o ogromnym znaczeniu geopolitycznym odbywa się w Polsce, co więcej, to, że Polska jest współorganizatorem tego wydarzenia świadczy o statusie naszego kraju n arenie międzynarodowej – mówi Piotr Łuczuk.

– Pokazuje to przede wszystkim, że wszelkie twierdzenia, jakoby Polska miała być izolowana, nie liczyć się na arenie międzynarodowej, można włożyć między bajki – mówi.

– Pojawił się zarzut, że co my, Polacy mamy do Bliskiego Wschodu. Doskonale wyjaśnili to amerykański Sekretarz Stanu Mike Pompeo i szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Stwierdzili oni, że lata zaangażowania Polski na Bliskim Wschodzie, polityczne i militarne, a do tego jednocześnie pewien dystans do tamtejszych konfliktów, Polska może pełnić rolę ambasadora zachodniej kultury na Bliskim Wschodzie – mówi Łuczuk.

– Polska może być takim miejscem spotkań. Nasz kraj przez lata był miejscem niezwykle tolerancyjnym. Mieszkali tu katolicy, prawosławni, protestanci, przedstawiciele wspólnot muzułmańskich. Wydaje mi się, że organizacja tego szczytu w Polsce to wypełnienie testamentu Rzeczpospolitej Obojga Narodów sprzed lat – przekonuje ekspert.

– Z punktu widzenia geopolitycznego, strategicznego, zwłaszcza w kontekście powstawania koncepcji Trójmorza, ta konferencja jak najbardziej miała sens. A wizerunkowo to niezaprzeczalny sukces polskiej dyplomacji, a co za tym idzie – sukces Polski – podsumowuje dr Piotr Łuczuk