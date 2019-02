Adam Lipiński: Jan Olszewski pokazał, że polityka może być inna

Dla mnie, jako działacza antykomunistycznej opozycji z lat 80. Postać mec. Jana Olszewskiego była niezwykle ważna. Pamiętam Go oczywiście z tamtego okresu, jako niezłomnego i odważnego obrońcę w procesach politycznych – mówi Adam Lipiński.

– Osobiście Pana Jana poznałem po 1989 roku, gdy powstawało Porozumienie Centrum. Jan Olszewski przychodził na spotkania nowej partii, brał aktywny udział w jej tworzeniu. Różniliśmy się nieco poglądami – Pan Jan wywodził się z tradycji pepeesowskiej lewicy. Z tym, że to była tradycja lewicowa, ale patriotyczna, więc na tym polu znajdowaliśmy wspólny język – dodaje.

– Potem było oczywiście doświadczenie rządu lat 1991 – 1992. Był to pierwszy rząd wybrany przez wyłoniony w demokratycznych wyborach Sejm. Ale też pierwszy rząd, który pokazał, że polityka może być inna. Że sprawowanie władzy może być ukierunkowane na dobro człowieka i interes państwa, a nie jedynie na doraźne zyski – twierdzi Lipiński.

– Oczywiście pamiętamy odwołanie rządu w dramatycznych okolicznościach. Do kolejnych wyborów poszliśmy oddzielnie, my jako Porozumienie Centrum, Jan Olszewski jako Koalicja Dla Rzeczypospolitej. Do Sejmu się nie dostaliśmy – wspomina.

– Bez wątpienia odeszła postać wybitna, a do tego bardzo dobry, szlachetny człowiek. Jego postać, niezależnie od poglądów, powinna Polaków łączyć. Dlatego dziwi mnie, że dziś pojawiają się głosy podważające dorobek Pana Premiera. Różnić się możemy, ale zasługi należy oddać. Mam nadzieję, że te głosy pozostaną odosobnione. W przeciwnym razie byłby to bardzo zły czas dla Polski – podsumowuje Adam Lipiński.