"Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły". Tusk: Nikt jej nie zatrzyma

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, poinformował we wtorek rano, że "w imieniu pana prezydenta, dzisiaj rano został złożony drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów".

Tusk reaguje na prezydencki projekt w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów

Premier Donald Tusk skomentował we wtorek propozycję prezydenta.

– Na początek kilka słów prawdy o tym, co działo się i dzieje wokół ustawy o kryptowalutach. Dzisiaj usłyszeliśmy, że z Pałacu Prezydenckiego, gdzie coraz wyraźniej widać panikę, wychodzi kolejna propozycja, która według słów ministra Boguckiego jest bliźniaczo podobna do tej poprzedniej, prezydenckiej propozycji – mówił.

Podkreślił, że był bardzo powściągliwy i nie informował szczegółowo o tym, co „wyprawiali przedstawiciele PiS-u, Konfederacji i Pałacu Prezydenckiego, gdy przygotowywaliśmy ustawę, która została zawetowana przez prezydenta”.

Zdaniem Donalda Tuska "kiedy proponowaliśmy pierwszą ustawę, tę rządową, wpłynęły poprawki".

– Kluczowa była poprawka, którą poprzez ZBP forsowała Zondacrypto. To była poprawka dotycząca artykułu 67. W tym artykule proponowaliśmy, aby państwo mogło blokować strony internetowe, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli. Przyszła poprawka podpisana przez ministra Boguckiego, do tego artykułu, która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić de facto ten artykuł. Znaczy tak to zmienić, aby nie można było blokować, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich – mówił.

Premier stwierdził, że "pan Kral, lider przedsięwzięcia Zondacrypto, domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego".

Tusk zapowiada: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła

– Chcę powiedzieć, że machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. Żadne kolejne pseudo inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich – zapowiedział.

Donald Tusk dodał, że "panowie politycy, my tę sprawę wyjaśnimy do końca i nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii, ani zamydlanie tej sprawy".

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