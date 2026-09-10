Nowe zasady karania nauczycieli. MEN proponuje zmiany

Reforma Karty Nauczyciela zakłada m.in. ograniczenie nadmiernej opresyjności systemu, wprowadzenie możliwości kierowania niektórych konfliktów do mediacji oraz wzmocnienie gwarancji procesowych nauczycieli – wynika z projektu ustawy, o którym pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Celem zmian jest usprawnienie i przyspieszenie postępowań wyjaśniających oraz dyscyplinarnych, a także zwiększenie ich przejrzystości i przewidywalności. MEN chce jednocześnie zapewnić nauczycielom większą ochronę przed nieproporcjonalnymi konsekwencjami oraz wzmocnić ich prawo do obrony.

Wśród proponowanych rozwiązań jest możliwość kierowania przez dyrektora szkoły do mediacji spraw, których charakter na to pozwala. Ma to ułatwić rozwiązywanie konfliktów w szkołach, odbudowę relacji między stronami oraz ograniczyć eskalację sporów.

Projekt przewiduje również zmiany dotyczące organizacji postępowań dyscyplinarnych. Wśród propozycji jest m.in. rezygnacja z obowiązku ustalania przez ministra listy obrońców z urzędu dla części komisji dyscyplinarnych oraz przekazanie tego zadania wojewodom i ministrowi kultury.

MEN reformuje system karania nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela

Zaproponowano także wynagrodzenia dla wszystkich członków składów orzekających (obecnie otrzymuje jedynie przewodniczący składu). Kwota ma wynosić od 200 do 900 zł brutto, zależnie od zawiłości sprawy.

Zmiany mają również doprecyzować przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. MEN wskazuje, że projekt jest efektem postulatów zgłaszanych przez organizacje związkowe i środowiska oświatowe w ramach prac Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli.

Obecnie Karta Nauczyciela przewiduje cztery kary dyscyplinarne: naganę z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z trzyletnim zakazem pracy w zawodzie oraz wydalenie z zawodu nauczyciela.

Projekt musi przejść dalszą ścieżkę legislacyjną. Według planów resortu nowelizacja przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli ma wejść w życie w przyszłym roku szkolnym.

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