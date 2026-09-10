Parking tylko dla Ukraińców? W sieci zawrzało

Dowodem miały być niebiesko-żółte oznaczenia namalowane na jezdni. Doniesienia są jednak fałszywe. Chodzi o strefy Kiss&Ride, które w podobnej kolorystyce funkcjonują w Polsce od lat.

Zdjęcie niebiesko-żółtego prostokąta na jezdni wywołało duże emocje w mediach społecznościowych. Autorzy części wpisów twierdzili, że jest to specjalny parking dla obywateli Ukrainy i sugerowali, że podobnych miejsc wkrótce będzie więcej.

Jeden z takich wpisów zanotował niemal 300 tys. wyświetleń. Zdjęcie skomentowało również facebookowe konto Konfederacji Korony Polskiej Warszawa. "Zeszpecona ulica w Raszynie" – napisano. W internecie zaczęły krążyć także wygenerowane przez sztuczną inteligencję grafiki przedstawiające biało-czerwone miejsca oraz tabliczki z napisem "zakaz parkowania dla Ukrainy".

To strefa Kiss&Ride

Niebiesko-żółte oznaczenia nie mają jednak związku z narodowością kierowców. Zdjęcie wykonano przy Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie. W tym miejscu powstała strefa Kiss&Ride (K+R), czyli miejsce przeznaczone do bardzo krótkiego postoju. Kierowca może zatrzymać się tam, aby wysadzić lub odebrać pasażera. Strefy takie są tworzone np. na lotniskach.

Gmina Raszyn opublikowała zdjęcie tego samego miejsca, na którym widoczny jest również znak informujący o strefie K+R. Jak wyjaśniono, rozwiązanie ma umożliwić rodzicom bezpieczne wysadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły. Stanowiska funkcjonują od poniedziałku do piątku w godz. 7-9.

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Coraz częstsze rozwiązanie

Niebiesko-żółta kolorystyka nie jest przy tym rozwiązaniem nowym. Oznaczenia w takich barwach są stosowane przy strefach Kiss&Ride m.in. w Warszawie, Gdyni i Rzeszowie. W stolicy podobne miejsca działają już od 2016 roku.

Polskie przepisy nie określają jednej obowiązkowej kolorystyki dla stref K+R. Wyraziste barwy mają przede wszystkim zwracać uwagę kierowców i ułatwiać rozpoznanie miejsca przeznaczonego do krótkiego postoju.

Gmina Raszyn zaznaczyła ponadto, że prace przy organizacji strefy nie zostały jeszcze zakończone. Na jezdni ma prawdopodobnie pojawić się dodatkowy piktogram K+R.

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