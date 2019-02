Rząd przyjął projekt reformy procesu karnego

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego ma zlikwidować absurdalne procedury, jak np. odczytywanie wyroków przy pustej sali, czy obowiązek wymieniania na rozprawie wszystkich protokołów i dokumentów będących dowodami.

Zgodnie z projektem sąd będzie miał też możliwość w większym stopniu podjęcia decyzji co do tego, które dowody osobowe powinny być przeprowadzone bezpośrednio na rozprawie, a w odniesieniu do których wystarczające jest ujawnienie treści protokołów ich uprzedniego przesłuchania. Sąd nie będzie też miał obowiązku sprowadzenia na salę rozpraw dowodów rzeczowych.

Projekt zmierza również do zlikwidowania zbędnych formalizmów w postępowaniach, których istnienie przedłuża w praktyce bieg postępowania. Nowością jest również fakt, że bez względu na przyczynę nieobecności stron będzie można przesłuchać świadków i przeprowadzić inne dowody zaplanowane na dany termin rozprawy.

Resort zaproponował wprowadzenie możliwości odstąpienia od takiego przesłuchania pokrzywdzonego, którego zeznania nie miałyby istotnego znaczenia dla dokonania ustaleń faktycznych.