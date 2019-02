Partia Pawła Piskorskiego zasili Koalicję Europejską? Jest wniosek o akces

"W związku z powołaniem Koalicji Europejskiej, która ma łączyć wszystkie siły proeuropejskie i demokratyczne, Stronnictwo Demokratyczne złożyło dziś akces do Koalicji" – informuje partia na Twitterze. Liderem socjalliberalnego SD jest Paweł Piskorski.

Piskorski funkcję szef Stronnictwa Demokratycznego pełni od 2009 roku. W latach 1999–2002 byłe prezydentem Warszawy. Piskorski to także poseł na Sejm I, III i IV kadencji, a w latach 2004–2009 deputowany do Parlamentu Europejskiego. Należał do Unii Wolności oraz Platformy Obywatelskiej.

Koalicja Europejska poszerza się

W piątek Zarząd decyzję o dołączeniu do Koalicji Europejskiej podjął zarząd Nowoczesnej. Ugrupowanie wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego razem z PO, SLD, partią Zieloni oraz Teraz.

