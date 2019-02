"Dinozaur uratowany przed kamieniami Ewy Kopacz". "Gość specjalny" na konwencji PiS

Po godzinie 11.00 w Warszawie rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Biorą w niej udział m.in. prezes Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Politycy partii rządzącej zaprezentują kolejne propozycje programowe. Jak donoszą użytkownicy Twittera, na konwencji nie zabrakło akcentów humorystycznych. Pojawił się dinozaur oraz słynne już powiedzenie Jarosława Kaczyńskiego "Ja Cię nie mogę".

Przypomnijmy, że hasło "Ja Cię nie mogę" to powiedzenie, którego użył prezes PiS na nagraniu ujawnionym przez "Gazetę Wyborczą".

Z kolei dinozaur nawiązuje do wypowiedzi wiceprzewodniczącej PO Ewy Kopacz która w jednym z programów mówiąc o efektach tzw. taśm Kaczyńskiego powiedziała: "Przypomnę strasznie dawne czasy. To wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić". – Wie Pani co robili? - zwróciła się do dziennikarki. - Rzucali kamieniami w tego dinozaura - dodała Kopacz. - I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące, rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens - kontynuowała swój wywód wiceszefowa PO.