"Napawa smutkiem". Będzie reakcja władz Gdańska na powrót pomnika ks. Jankowskiego

W nocy ze środy na czwartek grupa mężczyzn przewróciła pomnik ks. Henryka Jankowskiego, znajdujący się nieopodal kościoła św. Brygidy w Gdańsku przy ulicy Stolarskiej. W nocy z czwartku na piątek cokół pomnika ks. Jankowskiego został pomazany farbą. Urzędnicy miejscy zdecydowali o ustawieniu barierek wokół cokołu.

Zamieszanie wokół pomnika

Wczoraj władze miasta chciały też odesłać obalony pomnik ks. Jankowskiego do magazynu, ale musiały oddać go społecznemu komitetowi, który jest jego właścicielem. Trzech mężczyzn, którzy w nocy ze środy na czwartek obalili gdański pomnik ks. Henryka Jankowskiego, usłyszało już zarzuty znieważenia pomnika i zniszczenia. Nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenia majątkowe. Za znieważenie pomnika grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna, natomiast zniszczenie mienia zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Pomnik ks. Henryka Jankowskiego wrócił na swoje miejsce. Nad ranem na cokole przy kościele świętej Brygidy zamontowali go członkowie społecznego komitetu budowy pomnika – informuje Radio Gdańsk. Członkowie komitetu nie wykluczają, że będzie pilnowany przez społeczną straż.

Władze Gdańska zapowiadają reakcję

Na powrót pomnika nie zgadzają się władze Gdańska.

– Ponowne posadowienie pomnika ks. Henryka Jankowskiego to działanie niezgodne z procedurą administracyjną. W wymiarze symbolicznym napawa smutkiem i utrudnia dialog – mói w rozmowie z Wirtualną Polską Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik Prezydenta Miasta Gdańska.

"Obawiamy się niepokoju społecznego i eskalacji konfliktu. Ponowna dewastacja cokołu w nocy z 21 na 22 lutego potwierdza nasze obawy co do tego, że lepsza dla pamięci i wyjaśnienia sprawy zarzutów byłaby wstrzemięźliwość. Przypomnijmy, że 7 marca podczas najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska, staną wnioski o odebranie ks. Jankowskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdańska oraz zmianę nazwy skweru, na którym stoi pomnik" – czytamy w oświadczeniu Aleksandry Dulkiewicz, pełniącej obowiązki prezydenta Gdańska oraz Agnieszki Owczarek, przewodniczącej Rady Miasta Gdańska.