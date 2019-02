"Wiecie o tym, prawda?". Bosak o obietnicach PiS

500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca, zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy – podniesienie kwoty wolnej, pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowe (powrót do miliarda przejechanych kilometrów) – to propozycje programowe zaprezentowane podczas wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Przedstawili je prezes tej partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj także:

"Kaczyński wywrócił stolik", "nokaut", "niebezpieczny festiwal obietnic". Komentarze po konwencji PiS

Do propozycji Prawa i Sprawiedliwości odniósł się na Twitterze wiceprezes Ruchu Narodowego. "Ale wiecie, że rozwijana przez rząd PiS hojna polityka socjalna połączona z przemilczaną dziś, ale stale i konsekwentnie realizowaną masową imigracją, prowadzi do tego, że z każdym rokiem coraz większa część ściąganych podatków trafia prosto do imigrantów?" – napisał Krzysztof Bosak. "Wiecie o tym, prawda?" – dodał.

W innym wpisie polityk wskazał: "Dlaczego J. Kaczyński zdecydował o kolejnych transferach bezpośrednio do obywatela, a nie np. o doinwestowaniu trwającej w stanie kryzysu ochrony zdrowia? Bo chce żeby każde 100 zł wychodzące z budżetu było kojarzone właśnie z nim i z partią". "To nie jest polityka dobra wspólnego" – ocenił.