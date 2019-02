Bańka kandydatem Europy na szefa WADA

Lubnauer nie chce wspólnego klubu z Petru. Mocna krytyka lidera partii Teraz!

Katarzyna Lubnauer niezbyt przychylnie ustosunkowała się do propozycji Ryszarda Petru dotyczącej powołania wspólnego klubu Nowoczesnej i partii Teraz!. - Nie uważam, że to jest dobry pomysł. Jesteśmy przywiązani do nazwy Nowoczesna. Nie...