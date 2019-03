Zaskakujące wyznanie Hanny Gronkiewicz-Waltz

„Strzelać, trzeba strzelać”. Wałęsa o ludziach, którzy nazywają go „Bolkiem”

– Kiedy agenci wygrywają, trzeba ich też szanować i popierać, bo wygrali wybory – stwierdził były prezydent Lech Wałęsa. Zapytany o to, co trzeba zrobić z ludźmi, którzy nazywają go „Bolkiem” odpowiedział, że... trzeba by do nich strzelać.