Małopolska: Z rzeki wyłowiono zwłoki kobiety. Czy to zaginiona 34-latka?

Sprawa zaginięcia 34-latki z Borzęcina jest opisywana przez media, badana przez policję i prywatną firmę detektywistyczną. Kobieta zaginęła 3 stycznia, następnego dnia miała lecieć do Londonu, ale na lotnisko nie dotarła.

Jak podają media, sprawa zaginięcia ma wiele wątków – pojawiła się informacja, że kobieta miała kochanka z którym chciała uciec, podejrzany jest też jej mąż, który aby oczyścić się z zarzutów poddał się nawet badaniu wariografem.

Wczoraj policja wyłowiła z rzeki Uszwicy ciało kobiety, w znacznym stanie rozkładu. Zwłoki znajdowały się w wodzie od kilku tygodni. Policja podejrzewa, że jest to ciało 34-letniej Grażyny Kuliszewskiej. – Jeżeli przypuszczenia policji potwierdzą się, to jestem gotów jak najszybciej przyjechać, by rozpoznać ciało – mówił wczoraj, w rozmowie z Fakt24, maż Grażyny Kuliszewskiej.