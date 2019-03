Dulkiewicz o pomniku ks. Jankowskiego: Jego miejsce jest na terenie prywatnym, nie publicznym

– Ten pomnik nie powinien stać na terenie zarządzanym przez miasto Gdańsk – podkreślała Dulkiewicz. Jak zaznaczyła, podjęła już kroki, aby doprowadzić do przeniesienia monumentu.

– Źle się stało to, co się stało w zeszłym tygodniu, mówię i o obaleniu pomnika i jego bezprawnym postawieniu z powrotem. (...) Zarówno Ci, którzy go obalili, jak i Ci którzy go postawili postąpili niewłaściwie, uniemożliwiając spokojny dialog (...) Jestem bardzo daleka od samosądów i gwałtownych wyroków, ale zbyt dużo się wydarzyło, obawiam się że będzie trudno dojść do porozumienia.

– Tuż przed wejściem do studia rozmawiałam z przewodniczącym społecznego komitetu budowy pomnika, a jednocześnie przewodniczącym regionu gdańskiego NSZZ "Solidarność" Krzysztofem Doślą. W środę się widzimy – mówiła. – Będę prosiła właścicieli pomnika o to, żeby w cywilizowany sposób, bliski naszej kulturze europejskiej, pomnik znalazł inne miejsce w przestrzeni prywatnej – dodawała.

Aleksandra Dulkiewicz zwyciężyła niedzielne wybory na prezydenta Gdańska. Według oficjalnych wyników zdobyła 82, 22 proc. głosów.