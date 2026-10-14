Gowin wraca do życia publicznego. Były wicepremier z zaskakującą funkcją

Jarosław Gowin ma nowe zajęcie. Były lider Porozumienia i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego został zaangażowany w prace zespołu zajmującego się przyszłością polskiej branży kosmetologicznej.

Informację ogłoszono we wtorek, 13 października, podczas trzeciego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Kosmetologii przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jako pierwsza o sprawie poinformowała organizacja Beauty Razem. Doniesienia potwierdził następnie portal Salon24.

Gowin ma nową funkcję. "Cieszę się na współpracę"

Decyzję o zaangażowaniu byłego wicepremiera podjęła Rzecznik MŚP Agnieszka Majewska. Gowin będzie reprezentował jej biuro we współpracy z zespołem, któremu przewodniczy Michał Łenczyński, prezes Fundacji Beauty Razem. Podczas wtorkowego posiedzenia były polityk oficjalnie potwierdził przyjęcie nowych obowiązków. – Miło mi poinformować państwa, że decyzją pani rzecznik Agnieszki Majewskiej zostałem wskazany jako osoba, która będzie partnerem dla państwa w pracach zespołu. Także cieszę się na współpracę – powiedział Gowin.

Na jego słowa zareagował Michał Łenczyński, który podziękował za zaangażowanie byłemu wicepremierowi oraz dotychczasowemu koordynatorowi Mikołajowi Kruczyńskiemu: – Panie premierze, bardzo cieszę się, że możemy razem współpracować i bardzo za to dziękuję. Dziękuję też panu koordynatorowi Mikołajowi Kruczyńskiemu za prowadzenie wcześniejszych spotkań i witam serdecznie państwa z zespołu i legislatorów.

Jak podkreślają przedstawiciele Beauty Razem, współpraca ma mieć charakter wyłącznie merytoryczny i gospodarczy, bez związku z bieżącymi sporami politycznymi.

Czym będzie zajmował się były wicepremier?

Zespół Roboczy ds. Kosmetologii powstał w lipcu 2026 roku. Jego zadaniem jest wypracowanie rozwiązań dotyczących zasad wykonywania zawodu kosmetologa, bezpieczeństwa klientów oraz funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi kosmetologiczne.

Jednym z najważniejszych problemów pozostaje spór o zakres zabiegów estetycznych, które mogą wykonywać kosmetolodzy.

Podczas ostatniego posiedzenia poruszono również kwestię kontroli prowadzonych przez sanepid w gabinetach kosmetologicznych. Przedstawiciele branży przekonują, że część działań kontrolnych jest nadmiernie uciążliwa dla przedsiębiorców.

Zespół zamierza ponadto zabiegać o udział przedstawicieli Rzecznika MŚP w pracach eksperckich Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 10 listopada. Ma ono dotyczyć założeń przygotowywanej przez środowisko branżowe ustawy o zawodzie kosmetologa.

Jarosław Gowin przez lata należał do czołowych postaci polskiej polityki. Był ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, a następnie związał się z obozem Zjednoczonej Prawicy. W rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Kierował również resortem rozwoju, pracy i technologii.

Jego polityczne drogi z Prawem i Sprawiedliwością zaczęły się rozchodzić m.in. w związku ze sporem o organizację wyborów prezydenckich w 2020 roku, określanych mianem wyborów kopertowych. W sierpniu 2021 roku został odwołany z rządu. W jego ugrupowaniu doszło do rozłamu, a część polityków pozostała w obozie PiS.

Pod koniec 2022 roku Gowin zaczął wycofywać się z aktywności politycznej. Publicznie mówił wówczas o zmaganiach z depresją.

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