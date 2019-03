Szefowa MEN: Oddaliśmy nauczycielom wszystko, co zabrali nasi poprzednicy

Do 25 marca w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych mają zostać przeprowadzone referenda strajkowe. Ewentualny strajk zapowiadany jest w czasie egzaminów w szkołach, miałby potrwać do odwołania.



Zalewska przypomniała w radiowej Jedynce, że nauczyciele to była jedyna grupa zawodowa, która w 2017 roku miała waloryzację i zapewnione trzy kroki podwyżek. Jak powiedziała, tysiąc złotych podwyżki, której domagają się nauczyciele, to w rzeczywistości o wiele wyższa kwota. – To nie jest tysiąc złotych. Jestem odpowiedzialna za rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu, a pensje ustanawiają samorządowcy. Dostają na to subwencję oświatową. Ów tysiąc złotych, do tzw. kwoty bazowej, to są dwa tysiące złotych dla większości nauczycieli, dla nauczycieli dyplomowanych. Trzeba tak rozpisać następne lata, żeby rzeczywiście do tego zmierzać – tłumaczyła.

Jednocześnie szefowa MEN wyjaśniała, że resort nie ma "planu awaryjnego" na wypadek strajku w czasie egzaminów w szkołach, bo zmiana ich terminów nie leży w kompetencjach resortu. – To jest niezależny system, nad którym czuwa Centralna Komisja Egzaminacyjna – dodała.



– Pokazujemy, co zrobiliśmy. Od 2012 r. nie było podwyżek, my w 2017 r. zapowiedzieliśmy je i realizujemy to. Daliśmy setki milionów na dodatkowe zajęcia płatne, 1000 zł dla nauczyciela stażysty na start, PIT do 26. roku życia bez podatku i kolejne kwoty dodatku stałego dla nauczycieli wyróżniających się – wyliczała Zalewska.

