Wyjątkowa oferta dla czytelników "Do Rzeczy"

"Czerwona zaraza" to lista czerwonych zbrodni oraz opis tego, jak bolszewicy chcieli zsowietyzować Polskę.

Z kolei "Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę" prof. Andrzeja Nowaka, to wielki ładunek informacji, który objaśnia procesy prowadzące do odzyskania wolności i utrwalenia granic państwa. Prof. Nowak uświadamia Czytelnikowi trudną drogę do wolności, na której złożono tyle ofiar. Ta książka nie tylko edukuje, ale wzywa każdego Polaka do systematycznych działań na rzecz ojczystej wspólnoty, uświadamia sens takiego działania i skutki jego ewentualnego zaniechania.

