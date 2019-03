Ks. Jankowski bez honorowego obywatelstwa Gdańska. Ks. Isakowicz-Zaleski: A co z Polańskim?

Magazyn "Duży Format" opublikował w grudniu reportaż, z którego wynika, że ks. prałat Henryk Jankowski miał być winny samobójczej śmierci nastolatki, która była z nim w ciąży, oraz że przez lata molestował nieletnich, zarówno dziewczynki, jak i chłopców. W związku z tymi doniesieniami Rada Miasta Gdańsk zdecydowała dziś o pozbawieniu duchownego honorowego obywatelstwa tego miasta. Radni przegłosowali także uchwałę uchylającą nazwę skweru "im. ks. Henryka Jankowskiego". Wyrazili również zgodę w sprawie likwidacji pomnika duchownego.

Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. "Jeżeli ks. Jankowskiemu odebrano honorowe obywatelstwo Gdańska, to co z honorowym obywatelstwem Miasta Łodzi dla oskarżonego o pedofilię Romana Polańskiego? Będzie sprawiedliwie, czy znów "równi i równiejsi"?" – pyta na Twitterze duchowny.