Atak nożownika we Wrocławiu. Napastnik zadał ofierze kilka ciosów

Do ataku doszło wczoraj około godziny 20.20, w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Jak podaje dzisiaj policja, sprawca i ofiara byli obywatelami Turcji. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn, w pewnym momencie doszło między nimi do kłótni.

– Doszło do szarpaniny między dwoma mężczyznami. W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął nóż i ugodził nim tego drugiego, po czym uciekł – relacjonował zdarzenia z Galerii Dominikańskiej „Gazecie Wrocławskiej” oficer prasowy, asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

Ranny mężczyzna pomimo reanimacji zmarł na miejscu. Nożownik został zatrzymany kilkanaście minut później, przed galerią handlową. W zatrzymaniu pomogli świadkowie zdarzenia.

Policja zabezpieczyła nóż, którym sprawca zaatakował drugiego mężczyznę. Na razie nie wiadomo co było powodem kłótni, ani czy mężczyźni znali się wcześniej.

Jak relacjonują świadkowie, kiedy doszło do ataku, ludzie wpadli w panikę i zaczęli uciekać. Sprawę bada policja i prokuratura.