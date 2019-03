Dworczyk: Opozycja nie ma żadnego programu, więc próbuje rozpętać wojnę ideologiczną

W studiu TVP Info Dworczyk komentował zapisy kontrowersyjnej Karty LGBT+, przyjętej przez władze Warszawy.

– Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnej rewolucji, do żadnej wojny ideologicznej. Chciałaby ją rozpętać opozycja (...), ale tak naprawdę jedyne co ma do zaoferowania, to właśnie jakaś rewolucja obyczajowa – mówił polityk. – My jako PiS mówimy: absolutnie nie zgadzamy się na to, żeby atakować polską rodzinę, polskie dzieci i wykorzystamy te instrumenty, którymi dysponuje państwo – MEN, żeby do tego nie dopuścić – dodał Dworczyk.

Jak tłumaczył dalej szef KPRM, „podstawowym zadaniem państwa jest ochrona dzieci i wolności rodziców do wychowywania swoich dzieci”. – My o to zadbamy – zapewnił polityk.

Dworczyk podkreślił też, że podjęcie przez opozycję tematu Karty LGBT+ to dowód na to, że opozycja nie ma konkretnych propozycji dla wyborców. – Nie ma żadnego programu, żadnej oferty dla Polaków, polskich rodzin, więc próbuje (opozycja - red.) rozpętać wojnę ideologiczną – stwierdził polityk.

