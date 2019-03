Scheuring-Wielgus i Diduszko oburzone prezentacją Episkopatu. "Napluliście w twarz ofiarom"

W ciągu niemal 30 lat, odnotowano 382 przypadki molestowania seksualnego we wszystkich diecezjach i zakonach – podaje Konferencja Episkopatu Polski. Za monitowanie i zbieranie formularzy odpowiadał Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Zbieranie danych trwało od października 2018 do marca 2019 – czytamy w przedstawionym dzisiaj raporcie. W dokumencie podkreślono, że kwerenda dotyczyła tylko spraw zgłoszonych instytucjom kościoła od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Jak podano w raporcie wszystkich zgłoszonych przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich (do ukończenia 18 roku życia) we wszystkich diecezjach i zakonach (we wskazanych okresie) było 382, w tym dotyczących osób poniżej 15 roku życia 198 (51,8 proc.), a powyżej 15 roku życia 184 (48,2 proc.).

"Napluliście w twarz ofiarom.Ta konferencja to statystyczne podejście do ofiar. Bez serca, bez współczucia, bez refleksji. Na 382 sprawcom 1,6 ofiary? To kłamstwo i manipulacja, wystarczy spojrzeć na wyroki sądowe" – w ten sposób Joanna Scheuring-Wielgus z Teraz! odniosła się do prezentacji.

W podobnym tonie wypowiada się Agata Zyglewska-Diduszko, stołeczna radna. Obie panie wystąpiły na wspólnej konferencji prasowej, gdzie zarzucały Episkopatowi kłamstwa. Diduszko-Zyglewska, która należy do fundacji "Nie lękajcie się", przypomniała, że w czwartek biskupi ponownie wybrali metropolitę poznańskiego abp Stanisława Gądeckiego na przewodniczącego KEP, a jego zastępcą na drugą kadencję został wybrany metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. – To są dwaj panowie, którzy znaleźli się w naszym raporcie o tuszowaniu pedofilii w polskim Kościele. Episkopat nie odniósł się podczas konferencji do tego faktu (...) W ten sposób polski Episkopat dał wielkiego kopniaka ofiarom pokazując im: +bez względu na wasze raporty, mapy, na wasze świadectwa, ci, którzy rządzą polskim Kościołem, będą nim rządzić dalej – powiedziała.