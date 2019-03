Skandal w polskiej armii. Zgwałcono żołnierkę. "Wypadek w związku ze służbą wojskową"

W maju 2015 roku żołnierze podczas zgrupowania poligonowego brali udział w grillu. Cała impreza była zakrapiana alkoholem. Po zakończeniu spotkania, do namiotu R. K. wszedł K. K. i zmusił kobietę do stosunku seksualnego. Kobieta najpierw próbowała się bronić, a następnie straciła przytomność. Kilka dni po tym zdarzeniu ze względu na nasilający się ból żołnierka została przetransportowana wojskową karetką do szpitala. Badania wykazały zaczerwienienie miejsc intymnych. Kobieta postanowiła złożyć oficjalny meldunek.

Wszczęte przez prokuraturę śledztwo zostało wkrótce umorzone, a śledczy stwierdzili, że stosunek odbył się za zgodą obu stron.

Żołnierka odwołała się od tej decyzji, wnosząc o odszkodowanie. Kobieta przekonywała, że doznała uszczerbku na zdrowiu. Jej odwołanie zostało oddalone, ale kobieta wniosła apelację, którą Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał za zasadną.

Sąd przyznał, że doszło gwałtu. Był to jednak Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który mógł jedynie zadecydować w sprawie odszkodowania. "Sądowi Okręgowemu w Suwałkach w składzie trzech sędziów nie budzi żadnych wątpliwości, że do aktu seksualnego K. K. z R. K. doszło przy użyciu przemocy ze strony K. K." – czytamy w uzasadnieniu.

Żołnierka otrzymała jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku w związku z pełnieniem służby wojskowej. Wysokość odszkodowania nie przekroczyła 4000 zł.

