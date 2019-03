David Irving chce przyjechać do Polski. Izrael: Nie wpuszczajcie go

David Irving jest uważany za czołowego negacjonistę Holokaustu, za co był karany m.in. przez sądy w Wielkiej Brytanii i Austrii. Historyk chce przyjechać do Polski i odwiedzić dawne obozy w Treblince, Sobiborze, Bełżcu oraz Majdanku.

"Jerusalem Post" informuje, że minister ds. diaspory i oświaty Izraela, Naftali Bennett, zaapelował do polskich władz, by nie zezwoliły na przyjazd Irvinga. Bennet napisał w tej sprawie list do ambasadora RP w Izraelu, Marka Magierowskiego.

Izraelski minister przekonuje, że celem wizyty brytyjskiego historyka w Polsce jest dalsze fałszowanie historii zagłady Żydów. "Bez wątpienia głęboko urazi pamięć ofiar Holokaustu i wszystkich Żydów, jak również podsyci szalejący już ogień nienawiści i antysemityzmu, którego doświadczamy obecnie na całym świecie" – cytuje fragment listu Bennetta izraelska gazeta.

Minister prosi polskie władze, by uniemożliwiły Irvingowi i jego grupie wjazd do naszego kraju oraz wejście na teren byłych niemieckich obozów śmierci.

"Jerusalem Post" przypomina, że brytyjski historyk przegrał proces z amerykańską pisarką żydowskiego pochodzenia, Deborah Lipstadt, a sędzia uzasadniający wyrok nazwał Irvinga antysemitą i promotorem neonazizmu.