Macierewicz apeluje do "prawdziwych polskich narodowców"

W cotygodniowym felietonie "Głos Polski" dla Radia Maryja i Telewizji Trwam Antoni Macierewicz mówił o dwóch polskich środowiskach, które w jego ocenie są przeciwne ścisłym związkom naszego kraju ze Stanami Zjednoczonymi. Były szef MON podkreśla, że środowiska te są tym samym przeciwne "temu układowi geopolitycznemu, który daje nam największe szanse na utrwalenie niepodległości, na odbudowę siły państwa, gospodarki i Wojska Polskiego". O kim mowa? O "Gazecie Wyborczej" i "drobnych środowiskach, które powołują się na bycie narodowymi".

– Co jest spoiwem łączącym te formacje? Oczywiście Roman Giertych" – wskazał i dodał: "Wydawało się, że stracił on swoje podłoże ideowe, stracił racjonalność działania. Jego działanie po stronie Platformy Obywatelskiej i „Gazety Wyborczej” wydawało się być absurdalne i wydawało się absurdalne, że Adam Michnik i Grzegorz Schetyna wyciągają do niego rękę. To nie jest absurdalne". Polityk podkreśla, że oba te środowiska łączy niechęć do Stanów Zjednoczonych – postawa skrajnie antyamerykańska i jednocześnie proputinowska.

Antoni Macierewicz zwrócił się w swoim felietonie z apelem do "prawdziwych polskich narodowców".

– "Polskość jest skazana na podział miedzy Niemcy i Rosję” - to mówi ideolog Putina i do tego prowadzi sojusz „Wyborczej” ze skrajnymi i drobnymi odłamami powołującymi się na formację narodową. Zwracam się do wszystkich prawdziwych polskich narodowców, rozważcie czy warto służyć „Gazecie Wyborczej” i panu Duginowi i Putinowi – powiedział były minister obrony narodowej.