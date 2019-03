Adopcja dzieci nie, związki partnerskie tak? Zdecydowana odpowiedź Schetyny

– Czy, jeżeli wygracie wybory, pańska koalicja wprowadzi adopcję dzieci przez pary homoseksualne – pytał polityka dziennikarz Polsat News.

– Na pewno nie, jestem pewny – odpowiedział zdecydowanie Schetyna. Lider PO dopytywany, czy Koalicja Europejska poparłaby (jeśli wygra wybory) związki partnerskie, stwierdził natomiast: „To zobaczymy, jaki będzie skład koalicji, jaki będzie skład parlamentu, jakie będzie oczekiwanie wyborców w tej sprawie”.

– Jeżeli będziemy mieli gotową większość w parlamencie do tej kwestii, to jestem gotowy przeprowadzić ten projekt – dodał polityk.

"Na pewno partner do współpracy"

W studiu Polsat News, Schetyna mówił też o ewentualnej koalicji z Wiosną Roberta Biedronia (jeśli PO, czy Koalicja Europejska, wygrałyby wybory).

– Myślę, że to jest kwestia całego środowiska i tego, co udało im się zrobić powołując Wiosnę, że to jest w perspektywie przyszłego parlamentu na pewno partner do współpracy, tu nie ma co do tego żadnych złudzeń – mówił Schetyna.

Na kolejne pytanie dziennikarza, czy Robert Biedroń mógłby zająć w rządzie PO stanowisko wicepremiera, Schetyna stwierdził: „Najważniejsze jest to, by wygrać wybory, nie można dzielić skóry na niedźwiedziu, ani stanowisk dzisiaj".

