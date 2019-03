Oświadczenia majątkowe Kaczyńskiego. Decyzja prokuratury

Informację o odmowie wszczęcia postępowania ws. decyzji CBA dot. oświadczeń majątkowych Jarosława Kaczyńskiego przekazał za pośrednictwem Twittera poseł PO Cezary Tomczyk. "Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie braku kontroli oświadczeń majątkowych przez CBA. CBA zajmowała się sprawą 4 godziny..." – napisał były rzecznik rządu Ewy Kopacz i zapowiedział: "Nie zostawimy tej sprawy". Do swojego wpisu Tomczyk załączył pismo jakie otrzymał z prokuratury.

Do decyzji w tej sprawie posłowie PO odnieśli się na konferencji prasowej. – Prokuratura uznała, że sprawdzenie oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego przez trzy godziny to norma w demokratycznym państwie prawa. Prokuratura po raz kolejny wywiesiła jedną, wielką, białą flagę przed jednym człowiekiem – przed Jarosławem Kaczyńskim – mówił Marcin Kierwiński. Poseł PO przekonywał, że swoją decyzją prokuratura po raz kolejny udowodniła również to, że "ws. Srebrnej, działania instytucji państwa panuje zmowa milczenia, która ma doprowadzić do tego, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, że sprawy nie będzie”. Kierwiński powiedział, że mamy do czynienia ze "standardami ze Wschodu".

Platforma Obywatelska złożyła odwołanie od tej decyzji śledczych.