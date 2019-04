Interwencja żydowskiej fundacji. Nie chcą Davida Irvinga w Polsce

David Irving planuje odwiedzić ulokowane na terenie naszego kraju byłe niemieckie obozy koncentracyjne. Pod koniec marca Izrael wystosował apel do polskich władz, aby to uniemożliwiły. Teraz – jak informuje żydowska agencja prasowa JTA – wysłano w tej sprawie wniosek do straży granicznej.

Inicjatorem petycji do SG jest Jonny Daniels z fundacji From the Depths. Pogranicznicy mają 30 dni na odpowiedź. Wcześniej z wnioskiem o zablokowanie Irvingowi wjazdu do Polski fundacja Danielsa zwróciła się do prokuratury.

"Zamierza (Irving – red.) szerzyć swoje kontrowersyjne poglądy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które naruszają dobre imię Narodu Polskiego, prawdę historyczną i pamięć milionów ofiar niemieckiego totalitaryzmu" – cytuje wypowiedź Danielsa agencja JTA.

David Irving jest uważany za czołowego negacjonistę Holokaustu, za co był karany m.in. przez sądy w Wielkiej Brytanii i Austrii. Historyk chce przyjechać do Polski i odwiedzić dawne obozy śmierci w Treblince, Sobiborze, Bełżcu oraz Majdanku.