– To pomysłowi i pracowici Polacy napędzają polską gospodarkę. Gospodarka to przede wszytskim ludzi, ale warto też przytoczyć kilka liczb. W latach 2016-2018 polska gospodarka urosła o prawie 15 proc. To zncznie więcej, niż średnia unijna – wskazuje szef rządu.

– W ciągu ostatnich trzech lat bezrobocie spadło prawie o połowę – do poziomu najniżego po 1990 roku. Nie tylko pracy jest coraz więcej. Rosną też nasz zarobki – wymienia Morawiecki. Od 2015 roku miesięczna polska płąca wzrosła średnio o 20 proc. – Ważne przy tym, że dyniamicznie rosną pensje wszystkich Polaków – zaznacza premier.

– Dbamy o dzisiaj, ale nie zapominamy o jutrze i budujemy solidne fundamenty do dalszego rozwoju. Gospodarka i społeczeństwo idą w parze. Są ze sobą bezpośrednio związane i my idziemy tą drogą, także przy realizacji naszych zapowiedzi z #NowaPiątka – mówi Mateusz Morawiecki.

W czwartek Sejm większością 393 głosów przyjął projekt zakładający wypłatę dodatkowej emerytury. Zgodnie z projektem seniorzy dostaną w maju 888 zł. Tzw. trzynastka dla emerytów to jeden z elementów "piątki Kaczyńskiego". Pakiet nowych propozycji PiS zawiera również rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko, niższy PIT dla osób do 26. roku życia, reaktywację PKS-ów i obniżenie kosztów pracy. Koszt całej "piątki" szacowany jest na ok. 40 mld zł. Ustawa o "Emeryturze plus" przewiduje, że w tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. To jedna z propozycji przedstawionych w ramach tzw. Nowej Piątki PiS.

