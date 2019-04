Konwencja PiS: Kaczyński zaprezentował "piątkę" dla rolników

– Polacy są wspólnotą, a zadaniem władzy jest o tę wspólnotę zadbać, żeby składała się z równych, wolnych Polaków. Ale ta równość i wolność (…) musi być pewną praktyką. To musi być coś, co jest naprawdę – mówił lider PiS.

– Naszym wielkim dążeniem i jednocześnie nadzieją jest to, by polska wieś i polskie miasto żyło na tym samym poziomie, żeby te różnice, które się zmniejszyły, ale wciąż istnieją, się zredukowały – tłumaczył.

Kaczyński mówił, że polskie rolnictwo ma wyjątkowy potencjał na tle Europy. – Może produkować żywność, której dzisiejsza Europa potrzebuje. (…) Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie dążył ku temu, ale musi mieć wsparcie, także te wyborcze – zaznaczył.

Szef PiS tłumaczył, że majowe wybory europejskie są ważne, bo "w UE trzeba zabiegać w sposób zdecydowany o interesy Polski, w tym interesy wsi". – Wyobraźcie sobie państwo, co by było, gdyby nie było tych środków dla wsi. Żywność byłaby droższa, życie byłoby droższe, a co za tym idzie – wszystko byłoby droższe. Ci, którzy wymyślili te środki dla wsi, dobrze rozumowali – ocenił Kaczyński.

Plan dla wsi

– Musimy pamiętać, że rolnikom się to należy. (…) Mamy plan naszych działań w Unii Europejskiej. Pierwszy punkt tego planu to zwiększenie naszego udziału w tej puli, która jest dzielona co 7 lat właśnie dla rolnictwa – oświadczył.

Kaczyński zwrócił uwagę, że polscy rolnicy dostają mniej pieniędzy na hektar niż inni w UE. – Musimy zlikwidować tą dyskryminację – powiedział i podkreślił, że 80 proc. środków przypada największym gospodarstwom rolnym. – Musi być tak, że te mniejsze i średnie gospodarstwa będą miały dużo większy udział w tych środkach. To jest nasz obowiązek wynikający także z konstytucji – powiedział.

Kaczyński zapowiedział też wsparcie w wysokości minimum 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy. Mają dostać je rolnicy, którzy prowadzą własny chów i mają własne pasze.

Na koniec prezes przyznał, że to kolejna "piątka", tym razem dla rolników. Jak przekonywał, PiS jest partią polskiej wsi. – Jestem z tego dumny – zaznaczył. (…) – Nasz głęboki szacunek do polskiej wsi jest faktem i myślę, że upoważnia mnie do prośby: idźcie państwo na te wybory i głosujcie na partię polskiej wsi, nie tą udawaną, tylko prawdziwą – na Prawo i Sprawiedliwość – stwierdził Kaczyński.