Jaki do PO: Zwolniliście 40 tys. nauczycieli, zamknęliście dwa tys. szkół i dodaliście dwie godziny pracy

Jaki odniósł się w programie "Woronicza 17" m.in. do konwencji Koalicji Europejskiej. – Obiecać można wszystko, ale liczy się przewidywalność i wiarygodność. Nasi konkurenci obiecywali, że nie podniosą wieku emerytalnego. Dbali w Brukseli o interes swój a nie polski. Mówią: a źle o was o piszą! Kiedy zaczną dobrze pisać? Jak zaczniemy robić to co chcą Niemcy i Francja, to będą dobrze pisać – mówił wiceminister. – Co wygraliście tam dla Polski? Stocznie wygraliście? Wyższe dopłaty wygraliście, czy stołek dla Donalda Tuska? – pytał Jaki opozycję.

W programie pojawił się także temat protestu nauczycieli, który ma rozpocząć się jutro. Wczoraj szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zaproponował nauczycielskim centralom związkowym kolejne spotkanie. Ma się ono odbyć w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog dziś o godz. 19.

– Przypomnę wam jak staliście murem za nauczycielami. Zwolniliście 40 tysięcy nauczycieli, zamknęliście dwa tysiące szkół i nauczycielom dodaliście jeszcze dwie godziny karciane w tygodniu. Sytuacja demograficzna wam przeszkadzała, żeby pomagać nauczycielom. My dajemy 9 proc, wy dawaliście 0 proc przez cztery lata – powiedział w kierunku opozycji Jaki.