Rafalala brał udział w pobiciu i kradzieży. Sąd: Areszt może źle wpłynąć na psychikę

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Sopocie. Transseksualista i jego kolega za pomocą ogłoszenia zamieszczonego w Internecie poznali mężczyznę. Na spotkanie umówili się w mieszkaniu. Jak opisuje portal trojmiasto.pl, tam doszło do nieporozumienia i awantury. – Pokrzywdzony był szarpany i kopany, grożono mu także użyciem broni, przy czym miał on wiedzę, że była to atrapa broni. Odebrano mu portfel. Mężczyzna wybiegł z mieszkania i powiadomił policję, która zatrzymała dwie osoby – mówi Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Agresorzy usłyszeli zarzuty dokonania rozboju. Grozi im 12 lat pozbawienia wolności. Oskarżeni nie przyznają się do winy.

Nie po raz pierwszy Rafalala ma problemy z prawem. W ubiegłym roku media obiegło szokujące nagranie, na którym mężczyzna zachowuje się agresywnie wobec nastoletniej dziewczyny.