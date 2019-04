Rzecznik TSUE: Przepisy obniżające wiek emerytalny sędziom SN niezgodne z prawem unijnym

Według Evgeni Tancheva, Trybunał powinien orzec, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii.

Mowa o regulacjach, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa z 3 kwietnia 2018 roku obniżała wiek przejścia sędziów w stan spoczynku do 65 lat. Przedłużenie stanu orzekającego jest możliwe na wniosek sędziego i za zgodą prezydenta RP. W październiku ustawę zaskarżyła do Trybunału Komisja Europejska. Komisarze podkreślali, że nowe regulacje są niezgodne z prawem Unii. TSUE uwzględnił wniosek KE o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym. Ponadto, w grudniu Trybunał nakazał Polsce zawieszenie kontrowersyjnych przepisów do czasu ogłoszenia wyroku.

W komunikacie prasowym rzecznik TSUE zaznacza, że przepisy naruszają zasadę nieusuwalności sędziów i zasadę niezawisłości sędziowskiej. "Mogą (przepisy – red.) narazić Sąd Najwyższy i jego sędziów na ingerencję i naciski zewnętrzne ze strony Prezydenta RP w kontekście możliwości podwójnego przedłużania ich czynnej służby, co podważa obiektywną niezależność tego sądu (…), sędziów oraz ich rozstrzygnięcia" – czytamy w opinii Tancheva.

Opinia rzecznika TSUE nie jest wiążąca dla składu orzekającego, jednak najczęściej wyrok jest z nią tożsamy.

