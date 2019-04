Duży sprzeciw społeczny wobec przyjęcia przez Polskę euro. Jest jeden powód

Nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie Polska miała zacząć przygotowywać się do przyjęcia wspólnej unijnej waluty. Rząd PiS zaznacza, że warunkiem przyjęcia euro jest osiągnięcie poziomu rozwoju podobnego do państwa tzw. starej Unii. A co na ten temat sądzą Polacy?

65 proc. Polaków nie chce, aby w naszym kraju pojawiła się wspólna waluta europejska – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Sondaż został zrealizowany w dniach 10-11 kwietnia na próbie 1083 dorosłych Polaków. Za wprowadzeniem w Polsce unijnej waluty jest 35 proc. ankietowanych. Jaka jest przyczyna tak dużej niechęci wobec euro? Obawa o wzrost cen. Aż 85 proc. ankietowanych uważa, że przyjęcie euro wywoła taki skutek. 13 proc. wskazuje, że ceny nie zmienią się, a 2 proc. wyraża opinię, że spadną. Obecnie euro jest walutą obowiązującą w 19 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Czytaj także:

