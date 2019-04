PiS triumfuje, opozycja bez szans. Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl

Z sondażu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zyskało w stosunku do poprzedniego badania 1,2 pkt. procentowych. Drugie miejsce należy do Platformy Obywatelskiej, na którą chęć oddania głosu deklaruje 25,7 proc. badanych – to spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do badania z marca. Na podium zmieściłaby się jeszcze Wiosna Roberta Biedronia z wynikiem 8,2 proc. To wynik lepszy o 1,8 pkt. proc, niż w poprzednim sondażu Estamatora dla DoRzeczy.pl.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze ugrupowanie Pawła Kukiz z poparciem na poziomie 6,4 proc (+ 0,1 pkt. proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 5 proc. (-0,3 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym są: Sojusz Lewicy Demokratycznej – 4,2 proc., Partia Korwin – 2,9 proc., Nowoczesna – 1,4 proc., Razem – 1,1 proc., Ruch Narodowy – 0,5 proc. oraz Teraz – 0,2 proc.

Taki układ daje Prawu i Sprawiedliwości samodzielne rządy. Podział na mandaty prezentuje się następująco:

PiS – 249

PO –153

Wiosna – 29

Kukiz'15 – 16

PSL –12

Inni – 1

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 kwietnia 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1016 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.

Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl.