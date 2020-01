Będzie koncert z okazji 40-lecia "Solidarności". "Chcemy to wydarzenie pokazać całemu światu"

– Na Stadionie Narodowym odbędzie się wielkie przedstawienie, wielki koncert. Chcemy być w tym dniu razem, rozpoczniemy przemarsz na placu Piłsudskiego, będziemy wspólnie z rodzinami, by pokazać te prawdziwe wartości o które walczyli robotnicy. Bardzo się cieszę, że to wielkie wydarzenie, o którym chcemy mówić nie tylko w naszym kraju, ale chcemy to przekazać całemu światu, bo doskonale o tym wiemy, że to nie aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, nie Mur Berliński, ale tutaj w Polsce rozpoczął się demontaż komunizmu – mówił Piotr Duda.

– W 1000-letniej historii Polski nie było tak pięknego ruchu, który postawił w centrum swoich zadań odzyskania niepodległości Polski. To było coś pięknego. Bez Solidarności nie byłoby upadku komunizmu. Ideologia komunistyczna została zakwestionowana w samym centrum, przez zorganizowanych robotników, którzy w czasie swoich strajków wystawiali portrety Jana Pawła II, organizowali msze święte i kwestionowali ideologię komunistyczną. Zwycięstwo miało początek w wolnych związkach zawodowych. Bez tego nie mielibyśmy wolnej wielkiej Polski, a także być może rozszerzonej Unii Europejskiej. Mieliśmy w historii kilka pięknych zrywów, ale Solidarność jest ruchem zwycięskim – podkreślał Jacek Kurski, prezes TVP.