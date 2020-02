Oscary subiektywne

Ranking, który układam co roku dla czytelników „Do Rzeczy”, jest podpowiedzią według mego własnego gustu, ale wskazując najlepszych – moim zdaniem – trzymam się ram zakreślonych nominacjami przyznanymi przez Akademię przyznającą Oscary od 1929 r. Gdy czytają państwo te słowa, tegoroczny werdykt jest już znany, zatem zapraszam do własnych porównań. I – co ważniejsze – zapraszam do kin oraz przed telewizory, bo tak się szczęśliwie złożyło, że wszystkie najważniejsze tytuły nominowane do Oscara zdążyły już trafić do Polski.