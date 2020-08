Dalian, będziesz ćwiartowany!

Gdzie jest Czapla? Co to jest Czapla? Jaksa zadawał sobie te i inne pytanie bez przerwy, kiedy dotarli do Winety; położonego na palach wolnego miasta u ujścia Duny. Rzeka wpadała tutaj do morza, rozdzielając się na wielomilowe rozlewiska i odnogi tworzące prawdziwy labirynt zatok, skalnych progów i przystani. Lody po zimie już przeszły, silny prąd przepchnął zatory do otwartego morza, oczyścił szerokie lustro z brył i potrzaskanych szarych płyt, spiętrzających się na zakrętach w niebezpieczne zatory i lodowe pola. Czapli nie mogli znaleźć. Nie było takiej karczmy, zajezdnego domu, miejsca, świątyni, ba – żadnej skały, kamienia. Słowa „pod Czaplą” nie mówiło nic. Nikomu, nigdzie, w żadnej części grodu. Jaksa nie powstrzymywał gniewu. Szarpał Dalianem, poniewierał, gdyż narastało w nim przekonanie, że tamten go okłamał. Szturchany Dalian wyjeżdżał mu wtedy z rycerskim słowem honoru.