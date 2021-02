Nim odejdziemy

Historia rozpoczęła się tuż przed drugą wojną światową, kiedy to pan Brown (rewelacyjny Ralph Fiennes) zatrudniony został przez panią Pretty (równie dobra Carey Mulligan), by przeprowadzić wykopaliska na terenie jej posiadłości w Sutton Hoo. Znamy finał tej historii – bezcenne skarby oglądać dziś można w British Museum. Nie o tym jednak jest film Stone’a na podstawie powieści Johna Prestona, lecz o naszej ludzkiej kruchości i śmiertelności oraz o wielkim marzeniu, by zostawić coś po sobie, byśmy nie okazali się jedynie pyłkiem bez znaczenia porwanym przez wichry historii.