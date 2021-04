„Uzdrowiciel dusz” – biografia Petera Mary Rookeya OSM

„U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” – tym cytatem z Ewangelii św. Mateusza rozpoczyna się książka Kathleen E. Quasey. Uzdrowiciel dusz to biografia, wydana przez wydawnictwo Esprit, przedstawiająca niezwykłą postać ojca Petera Mary Rookeya, nazywanego „uzdrawiającym księdzem”.

Założyciel Międzynarodowej Posługi Miłosierdzia zasłynął ze stworzenia i stosowania modlitwy o uzdrowienie, a w ciągu swego prawie 100-letniego życia pomógł niezliczonej liczbie osób, szukających uzdrowienia duszy i ciała. Biografia jest zapisem życiorysu kapłana, w tym przypadku jego własnego uzdrowienia (jako dziecko cudownie odzyskał wzrok), ale także świadectw ludzi, którzy znaleźli pomoc u Boga za pośrednictwem duchownego.

- Ojca Petera Rookeya nie poznałem osobiście, zmarł podczas jednego z moich pobytów w Chicago. Doświadczył on w swoim życiu wiele upokorzenia i cierpienia, ale to właśnie przez jego posługę i oddanie Bóg mógł czynić wielkie rzeczy. Znam jego słynną Modlitwę o cud i często się nią modlę. Ojciec Rookey był jednym z największych świadków autentycznej katolickiej odnowy charyzmatycznej. Wiele się od niego nauczyłem. Do dziś używam jego ornatu, który przechowuję w mojej zakrystii – mówi ks. Piotr Glas.

Premiera książki została zaplanowana na 23 kwietnia.

Modlitwa o uzdrowienie

Jak zapewniał autor modlitwy o uzdrowienie: „Odmawiaj tę modlitwę z wiarą, bez względu na to, jak się czujesz. Kiedy dojdziesz do takiego stanu, że będziesz szczerze pojmował każde słowo całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski. Doświadczysz obecności Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo szczególny sposób. Przekonasz się”.